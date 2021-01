Взорвали ворота и стреляли по людям: боевики аш-Шабаб атаковали отель в Могадишо (видео)

В столице Сомали Могадишо произошло вооруженное нападение боевиков Аш-Шабаб на отель "Afrik".

Об этом пишет AP.

По словам местной полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль въехал в ворота отеля, а затем группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям и персоналу.

На атаку сразу отреагировали правительственные силы, им удалось вытащить из-под огня "множество людей", включая владельца отеля и генерала армии.

По данным издания, по меньшей мере семь мирных жителей получили ранения, однако полиция информации о жертвах пока не предоставила.

#Mogadishu’s Afric hotel near airport is under attack heavy gunfight between security forces and suspected Al-Shabaab militants. pic.twitter.com/smTwMqR9GU

— Radio Dalsan (@DalsanFM) January 31, 2021