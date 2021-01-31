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Взорвали ворота и стреляли по людям: боевики аш-Шабаб атаковали отель в Могадишо (видео)

Взорвали ворота и стреляли по людям: боевики аш-Шабаб атаковали отель в Могадишо (видео)
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В столице Сомали Могадишо произошло вооруженное нападение боевиков Аш-Шабаб на отель "Afrik". 

Об этом пишет AP

По словам местной полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль въехал в ворота отеля, а затем группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям и персоналу.  

 На атаку сразу отреагировали правительственные силы, им удалось вытащить из-под огня "множество людей", включая владельца отеля и генерала армии.  

По данным издания, по меньшей мере семь мирных жителей получили ранения, однако полиция информации о жертвах пока не предоставила. 

Как сообщалось ранее, в Иране накануне произошел ряд ЧП. В местных пабликах сообщали, что многочисленные пожары произошли и на ряде объектов Корпуса стражи исламской революции.

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Теракт, Сомали, Аш-Шабаб, Могадишо.
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