В Чили строят баррикады и жгут админздания: убийство полицейскими музыканта вызвало беспорядки (видео).

Чилийский город Пангипулья объят пожаром уличных беспорядков. Гнев толпы вызвало убийство полицейскими уличного музыканта.

Как сообщают местные СМИ, молодой художник проводил перфоманс в городе Пангипулья. 25-летний жонглер не захотел предъявить документы и начал убегать от полицейских. Тогда один из патрульных открыл стрельбу на поражение, сообщает Reuters.

Это вызвало шквал негодования в обществе. Сотни людей вышло на протесты. Активисты начали бросать в полицию булыжники, поджигать здания госучрежденйи и возводить баррикады на улицах. В ответ полиция приступила к разгону протестующих, применяя водометы и слезоточивый газ. Протесты затронули и столицу Чили Сантьяго.

Protests erupted in Santiago, Chile after a policeman shot and killed a street performer, prompting a wave of violence in the South American country pic.twitter.com/wGQ4taBy6r

