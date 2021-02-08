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В Чили строят баррикады и жгут админздания: убийство полицейскими музыканта вызвало беспорядки (видео).

В Чили строят баррикады и жгут админздания: убийство полицейскими музыканта вызвало беспорядки (видео).
12:33 Сегодня Телеграф

Чилийский город Пангипулья объят пожаром уличных беспорядков. Гнев толпы вызвало убийство  полицейскими уличного музыканта.

Как сообщают местные СМИ, молодой художник проводил перфоманс в городе Пангипулья. 25-летний жонглер не захотел предъявить документы и начал убегать от полицейских. Тогда один из патрульных открыл стрельбу на поражение, сообщает Reuters.

Это вызвало шквал негодования в обществе. Сотни людей вышло на протесты. Активисты начали бросать в полицию булыжники, поджигать здания госучрежденйи и возводить баррикады на улицах. В ответ полиция приступила к разгону протестующих, применяя водометы и слезоточивый газ. Протесты затронули и столицу Чили Сантьяго.

 

Офицер, стрелявший в музыканта, сейчас задержан. Идет расследование. При этом, по словам полицейских, именно протесты затормозили процесс сбора доказательств.

В  четверг, 28 января, на площади Республики в столице Армении  Ереване было жарко. Несколько сотен участников «народного митинга» оппозиции попытались ворваться внутрь здания правительства страны.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Протесты, Чили.
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