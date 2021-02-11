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Питались кокосами, моллюсками и крысами: трех кубинцев спасли с необитаемого остова (фото, видео)

Питались кокосами, моллюсками и крысами: трех кубинцев спасли с необитаемого остова (фото, видео)
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Береговой охраны США обнаружила на безлюдном острове трех кубинцев. Двое мужчин и одна женщина 33 дня находились на необитаемом острове Ангилья-Кей на Багамах.

Как сообщает пресс-служба береговой охраны США, их лодка потерпела крушение, а чтобы выжить они питались кокосами, моллюсками и крысами.

Пострадавших обнаружили во время обычного патрулирования, когда они размахивали импровизированными флагами. Спасатели на вертолете не смогли сразу же забрать людей, так как не было при себе оборудования, чтобы сразу забрать людей, но они оставили им воду, пищу и рацию, чтобы поддерживать связь.

Спустя день кубинцев удалось забрали с острова на вертолете и доставить в медицинский центр Ловер-Кис во Флориде. Спасательная операция длилась всего полчаса. Один из спасателей отметил, что это очень большой срок пребывания на безлюдном острове и он не помнит такого случая.

Что именно двое мужчин и женщина делали на лодке не понятно, теперь американская миграционная служба выясняет, как и почему люди там оказались.

Напомним, на Кубе пассажирский автобус вылетел с дороги и свалился с моста. В результате аварии погибло 10 человек. Еще 25 человек получили ранения.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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США, Куба, Необитаемый остров.
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