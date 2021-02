Питались кокосами, моллюсками и крысами: трех кубинцев спасли с необитаемого остова (фото, видео)

Береговой охраны США обнаружила на безлюдном острове трех кубинцев. Двое мужчин и одна женщина 33 дня находились на необитаемом острове Ангилья-Кей на Багамах.

Как сообщает пресс-служба береговой охраны США, их лодка потерпела крушение, а чтобы выжить они питались кокосами, моллюсками и крысами.

Пострадавших обнаружили во время обычного патрулирования, когда они размахивали импровизированными флагами. Спасатели на вертолете не смогли сразу же забрать людей, так как не было при себе оборудования, чтобы сразу забрать людей, но они оставили им воду, пищу и рацию, чтобы поддерживать связь.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021