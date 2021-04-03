Авторы "Спутника V" оправдались за COVID у привитого президента Аргентины

В России попытались объяснить, почему президент Аргентины Альберто Фернандес подхватил коронавирус после того, как был привит вакциной "Спутник V". По их словам, глава государства оказался в числе 8%, находящихся в зоне риска.

В целом, симптомы у аргентинского лидера напоминают гриппоподобный синдром. Он может проявляться даже после вакцинации "Спутником V", который в свою очередь, защищает от более тяжелых последствий COVID. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска", - объяснил ученый.

Отметим, что у президента Аргентины, после обнаружения коронавируса, наблюдалось повышение температуры до 37,3 градуса. Также у него болела голова. Прививку вакциной "Спутник V" он сделал еще в первом месяце зимы. Поэтому, начиная с 4 марта, по идее, инфекция была ему уже не страшна.

Ранее президент Сирии Башар Асад вместе со своей женой заболели COVID. Примечательно, что к этому времени в стране давно была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V".