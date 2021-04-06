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В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта

В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
18:30 Сегодня Телеграф

В Суэцком канале произошло новое ЧП: на мель сел танкер - Minerva Nike, идущий под греческим флагом.

Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что танкер почти перегородил канал. Известно, что очередной танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, на время перегородив его. К настоящему времени греческое судно Minerva Nike удалось вытащить.

"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", - сказал изданию осведомленный источник.

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.

Новая блокировка Суэцкого канала

Это второе ЧП в Суэцком канале за последнее время. Так, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation, направлялся из Китая в Голландию и сел на мель на 151-м километре транспортного пути, перегородив его.

В связи с ситуацией в очереди на проход через этот транспортный коридор скопилось более 400 судов. Контейнеровоз удалось снять с мели 29 марта.

Как сообщал "Телегаф", через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Для мировой экономики коллапс в Суэцком канале обходился почти в $10 млрд ежедневно.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Суэцкий канал, Блокировка, Minerva Nike.
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