На Карибах началось "взрывное" извержение вулкана: впечатляющие фото и видео

На Карибских островах впервые с 1979 года началась вулканическая активность. Власти объявили экстренную эвакуацию населения острова Сент-Винсент.

The #LaSoufriere eruption, captured from Rose Hall, St Vincent. This is the first time the volcano has explosively erupted since 1979. Live Updates: https://t.co/wTdJbgzemB pic.twitter.com/UsQR264vAL — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) April 9, 2021

Уже в четверг вечером, 9 апреля, на Ла-Суфриер можно было наблюдать купол лавы. Вулкан выбрасывал шлейфы пепла. Все это указывало на извержение в самое ближайшее время. А в пятницу утром, 10 апреля, сейсмологи из Университета Вест-Индии подтвердили, что происходит "взрывное извержение", сообщает BBC.

В тот же день о начале эвакуации на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр островного государства Ральф Гонсалвес.

I have issued an evacuation order to all residents living in the RED ZONES on the North East and the North West of the island. All residents are asked to act accordingly with immediate effect to ensure their safety and that of their families. pic.twitter.com/AJQlCDtOPg — Ralph Gonsalves (@ComradeRalph) April 8, 2021

В результате было эвакуировано более 16 000 жителей. Всех в беженцев распределили во временные дома на круизных лайнерах и в более безопасных частях острова. Всего на острове проживает 116 тысяч человек.

My God I need to call my dad! It’s even his birthday today -82 yrs. My phone has gone mad. Messages. Ppl panicking - La Soufriere has erupted just shy of its 12 April 1979 anniversary when I was a toddler in St Vincent. Have mercy Lord #LaSoufriere pic.twitter.com/CXo8dLn7iO — The Wife (@SpicyWifee) April 9, 2021

The majesty that is #LaSoufrière is awake in all her terrifying glory. https://t.co/2rnbZg1baM pic.twitter.com/ZBYgS6mHcT

— Heidi Badenock (@heidibadenock) April 9, 2021