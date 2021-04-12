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Разрушает все на своем пути: на Карибах продолжает извергаться "взрывной" вулкан (видео)

Разрушает все на своем пути: на Карибах продолжает извергаться "взрывной" вулкан (видео)
18:40 Сегодня Телеграф

На Карибах в Кингстауне (Сент-Винсент) продолжает извергаться вулкан  Ла-Суфриер - это происходит впервые с 1979 года. Как сообщает The Guardian, пирокластические потоки "разрушают все на своем пути" и у властей появились опасения за жизнь местных жителей.

С 10 апреля, когда началось извержение, вулкан Ла-Суфриер уже произвел огромное количество пепла.

"Он разрушает все на своем пути", - говорит директор Центра сейсмических исследований Университета Вест-Индии Эрусцилла Джозеф, предупреждая, что люди должны немедленно эвакуироваться. 

Отметим, что на данный момент из эпицентра действия вулкана на лодках и кораблях увезли 1600 человек, однако некоторые люди отказались покинуть свой дом. Даже несмотря на то, что существует новая опасность - старый и новый купол вулкана были разрушены и образовался новый кратер. 

Известно, что последний взрыв был таким же, как в 1902 году: тогда погибло 1600 человек. Что же касается погибших и пострадавших сейчас, на Карибах пока данной информацией не располагают.

Напомним, в Исландии в марте начал извержение вулкана Фаградалсфьялл, который до этого "спал" 800 лет.  Он расположен всего в 40 км от столицы страны Рейкьявика. Проснулся древний исполин после серии землетрясений.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Эвакуация, Вулкан, Сент-Винсент.
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