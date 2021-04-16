Девушки попали в серьезный скандал, станцевав тверк для военных (видео)

Видеозапись, на которой танцовщицы в шортах тверкали на австралийском военном мероприятии, потрясло страну.

Об этом 15 апреля сообщили BBC News.

Сцена получилась весьма нелепой, поэтому ролику суждено было стать вирусным.

Но не только сам факт тверка для военных, а и хореография попала под бурю критики. В кругах чиновников данный танец посчитали "неуместным" для данного мероприятия.

В то время как одни таблоиды пестрели заголовками, осуждающими военные стандарты, другие люди находили изъяны в другом - они стыдили танцоров и называли их вид слишком "сексуализированным".

Сама же танцевальная группа 101 Doll Squadron жаловалась на освещение в СМИ. Танцовщиц нанял Королевский флот Австралии для выступления на церемонии ввода в строй 10 апреля нового корабля HMAS Supply.

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) April 10, 2021

Событие привлекло более широкое внимание только после того, как репортер ABC поделился отдельным видео в Твиттере, в котором кадры энергичных движений женщин были объединены с каменными реакциями присутствующих военачальников. В то же время в ВМС заявили, что никто из официальных лиц, таких как генерал-губернатор, не видел представления в том виде, в каком оно происходило, до их прибытия.

При этом, военно-морской флот не объяснил, почему были наняты танцоры.

Видео показало, что остальная часть мероприятия продолжается в более медленном темпе. Он отличался типичной пышностью и церемонией: выступления духовых оркестров; официальные выступления; ряды моряков салютуют и идут в ногу.

Но танцевальное видео уже было распространено в Интернете и вызывало много негативных откликов.

Критика странного выбора развлечений военными вскоре переросла в стыд и сексуализацию танцоров и танцевального стиля.

101 Doll Squadron - танцевальный коллектив сообщества, в состав которого входят представители коренных народов и представителей разных рас.

Они специализируются на дэнсхолле, регги, афробитах, коммерческом джазе и хип-хопе - танцевальных жанрах, которые временами шокировали господствующую белую культуру, но теперь обычно встречаются в современном танце.

Сиднейская газета The Daily Telegraph - таблоид, взорвала фотографиями танцоров на своей первой полосе и в двойном развороте:

Некоторые комментаторы в Интернете также высказали мнение, что хореография "унизительна для женщин". Многие связывали это событие с более широкими дебатами о гендерном неравенстве, которые в настоящее время доминируют в австралийской политике. Но, якобы выступая за права женщин, очень немногие спрашивали танцоров, что они думают.

Кадры выступления:

Напомним, что 13 апреля в Индии более 3 миллионов людей искупались в реке Ганг в честь фестиваля Кумбха Мела. Из-за чего в стране зафиксировали около 200 тысяч новых случаев COVID-19.