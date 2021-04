Девушки попали в серьезный скандал, станцевав тверк для военных (видео)

Видеозапись, на которой танцовщицы в шортах тверкали на австралийском военном мероприятии, потрясло страну.

Об этом 15 апреля сообщили BBC News.

Сцена получилась весьма нелепой, поэтому ролику суждено было стать вирусным.

Но не только сам факт тверка для военных, а и хореография попала под бурю критики. В кругах чиновников данный танец посчитали "неуместным" для данного мероприятия.

В то время как одни таблоиды пестрели заголовками, осуждающими военные стандарты, другие люди находили изъяны в другом - они стыдили танцоров и называли их вид слишком "сексуализированным".

Сама же танцевальная группа 101 Doll Squadron жаловалась на освещение в СМИ. Танцовщиц нанял Королевский флот Австралии для выступления на церемонии ввода в строй 10 апреля нового корабля HMAS Supply.

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG