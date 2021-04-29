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В Египте нашли сотню гробниц возрастом более 3,5 тысяч лет (фото)

В Египте нашли сотню гробниц возрастом более 3,5 тысяч лет (фото)
03:28 Сегодня Телеграф

В Египте, в дельте Нила, археологи нашли более ста доисторических захоронений, возраст которых составляет более 3,5 тысяч лет.

Об этом сообщает "Ahramonline".

Находку обнаружили в районе Ком Аль-Хелган в провинции Дакахлия, примерно в 150 километрах от Каира.

Археологам удалось раскопать 110 захоронений, датированных разными эпохами цивилизаций Нижнего Египта, а именно:

  • Бото I и II (6000-3150 год до н.э.);
  • цивилизации Накада III (3200-3000 гг. до н.э.);
  • Второй переходной эры (1782-1570 гг. до н.э.).

Большая часть гробниц эпохи Бото имеют округлую и овальную формы. Внутри были обнаружены черепа и скелеты умерших, лежащие согнутыми. В некоторых гробницах в глиняных горшках нашли скелеты новорожденных детей.

Также во время раскопок была обнаружена погребальная коллекция глиняных горшков, вырезанные из фаянса стелы-амулеты, скарабеи и каменные инструменты, и ножи из кремня.

Как сообщал "Телегаф", ранее американские и египетские археологи откопали на территории Абидоса – древнего города Египта - пивоварню, которая, судя по всему, является древнейшим из подобных обнаруженных объектов.

Также вместо храма Тутанхамона на юге Египта археологи раскопали затерянный город, который, невзирая на 3 тысячи лет "погребения", сохранился практически в первозданном виде.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Египет, Фото, Гробницы.
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