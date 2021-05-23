Ситуация в Карабахе стабилизировалась, но Азербайджан уже угодил в новый конфликт: что известно

На 23 мая ситуация на армяно-азербайджанской границе остается относительно стабильной, вооруженных инцидентов не зафиксировано, сообщает SputnikArmenia со ссылкой на Минобороны Армении.

Вечером 22 мая часть военнослужащих Азербайджана, проникших на территорию Армении, вернулась на исходные позиции.

Кроме того, ведомство опровергает распространённую в ряде СМИ информацию, будто на Черном озере в Сюнике находятся около тысячи азербайджанских военных.

Однако, по информации AzeSputnik, в Грузии в результате драки погиб азербайджанец.

Массовая драка произошла в Тбилиси между азербайджанцами и курдами. В результате инцидента погиб 32-летний азербайджанец. Также есть раненые, сообщает издание. Другие подробности инцидента неизвестны.

Также, совсем недавно в грузинском Дманиси также произошла массовая драка с участием азербайджанцев, переросшая в беспорядки.

Стоит отметить, что несмотря на ранее подписанное трехстороннее перемирие ситуация в Нагорном Карабахе продолжает накаляться - Армения уже перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух.