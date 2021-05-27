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Обострение в Карабахе: Азербайджан взял в плен армянских военных

Обострение в Карабахе: Азербайджан взял в плен армянских военных
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Утром 27 мая Минобороны Армении заявило о том, что Азербайджан взял в плен 6 военнослужащих на армянской территории.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Karabakh Records со со ссылкой на Министерство обороны Республики Армения.

"Ранним утром 27-го мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне в Гегаркуникской области Армении, в охраняемой территории N-ской военной части", - сказано в сообщении. 

Издание публикует карту, где видно, что азербайджанские диверсанты на данном участке находятся в 2-3,5 км на территории Армении.

В свою очередь, Азербайджан заявил об очередной провокации со стороны Армении. В Оборонном ведомстве сообщили, что около 3-х утра разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

"В результате неотложных оперативных мер, 6 армянских военнослужащих, пытавших минировать пути снабжения, ведущие к позициям ВС Азербайджана на границе, были взяты в плен", - сообщает Телеграмм-канал Sputnik Азербайджан со ссылкой на оборонное ведомство.

Кроме того, утром у границы наблюдалось скопление боевой техники, включая танки ВС Армении. В результате принятых мер их передвижение было пресечено.

 В настоящее время ситуация под контролем азербайджанской стороны.

Позже Минобороны Армении заявило, что выполнявшие инженерные работы и попавшие в плен, являются военнослужащими по контракту А. Абгарян, И. Саргсян, В. Саргсян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян, а заявление Азербайджана не соответствует действительности

Стоит отметить, что несмотря на ранее подписанное трехстороннее перемирие ситуация в Нагорном Карабахе продолжает накаляться.

На этой неделе Ереван и Баку обвинили друг друга в перестрелках на границе, которые, по как заявила Армения, унесли жизни одного из ее военных.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 13 мая обвинил азербайджанских военных в переходе госграницы в Сюникской области на юге страны. Азербайджан отрицает обвинения и утверждает, что его войска только защищают свои границы.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.
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