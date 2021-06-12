Извержение вулкана Ньирагонго: как украинские летчики спасали африканцев от стихии (видео)

Три недели назад в Африке, на территории Демократической республики Конго началось извержение вулкана Ньирангонго. Это один из немногих вулканов в мире, который никогда не спит, а только "дремлет" и оттого проживающему близ его склонов населению приходится постоянно находиться настороже.

Когда 22 мая Ньирагонго проснулся и на город Гома полилась лава, местных жителей спасали украинские вертолетчики 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН. А на помощь нашим военнослужащим даже готов был вылететь военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й авиатранспортной бригады Воздушных Сил ВС Украины.

"В течение 19 дней экипажи четырех вертолетов Ми-8 перевозили гражданское население, персонал Миссии ООН, военных, – рассказывает помощник командира по связям со СМИ 18-го отдельного вертолетного отряда Юрий Кульпа. – Ежедневно удавалось эвакуировать около 200 человек в безопасные места. Жителей Гомы доставляли в город Букаву, в 200 км от Гомы, часть личного состава тоже была эвакуирована в населенные пункты Бени и Калемие. В Гоме оставались военнослужащие, которые обеспечивали охрану и оборону базового лагеря, имущества, а также экипажи вертолетов, которые выполняли полетные задания, и специалисты инженерно-авиационной службы, готовившие технику к полетам. С момента извержения вулкана экипажи перевезли 1420 человек, более 33 тонн груза, налет в небе Африки за период чрезвычайной ситуации составил около 300 часов".

Сейчас миротворцы помогают людям вернуться домой в Гому после экстренной эвакуации.

"Надеемся, что подобная ситуация не повторится и в городе воцарится нормальная жизнь. А военнослужащие украинского национального контингента и в дальнейшем готовы выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности в этой стране", – заверяет Юрий Кульпа.

Кстати, военнослужащие миротворческого контингента приходят на помощь местному населению не только в экстренных случаях. Например, 1 июня, в Международный день защиты детей, они за собственные средства закупили продукты питания, предметы первой необходимости, игрушки, тетради, альбомы для рисования и привезли все эти подарки в приют для детей-сирот Гомы. И так поступают не впервые.

В приюте находится 32 ребенка в возрасте от 5 до 12 лет, о которых заботятся 5 воспитателей-волонтеров. Визитам наших военных радуются как детишки, так и воспитатели.