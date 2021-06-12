Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
У Байдена есть огромный козырь: почему Украина никогда не станет членом НАТО и это устроит всех
У Байдена есть огромный козырь: почему Украина никогда не станет членом НАТО и это устроит всех
Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
Извержение вулкана Ньирагонго: как украинские летчики спасали африканцев от стихии (видео)
Извержение вулкана Ньирагонго: как украинские летчики спасали африканцев от стихии (видео)
В Сумах под открытым небом обнаружили свалку особо опасных медицинских отходов (фото и видео)
В Сумах под открытым небом обнаружили свалку особо опасных медицинских отходов (фото и видео)

Извержение вулкана Ньирагонго: как украинские летчики спасали африканцев от стихии (видео)

Извержение вулкана Ньирагонго: как украинские летчики спасали африканцев от стихии (видео)
07:41 Сегодня Телеграф

Три недели назад в Африке, на территории Демократической республики Конго началось извержение вулкана Ньирангонго. Это один из немногих вулканов в мире, который никогда не спит, а только "дремлет" и оттого проживающему близ его склонов населению приходится постоянно находиться настороже.

Когда 22 мая Ньирагонго проснулся и на город Гома полилась лава, местных жителей спасали украинские вертолетчики 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН. А на помощь нашим военнослужащим даже готов был вылететь военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й авиатранспортной бригады Воздушных Сил ВС Украины. 

"В течение 19 дней экипажи четырех вертолетов Ми-8 перевозили гражданское население, персонал Миссии ООН, военных, – рассказывает помощник командира по связям со СМИ 18-го отдельного вертолетного отряда Юрий Кульпа. – Ежедневно удавалось эвакуировать около 200 человек в безопасные места. Жителей Гомы доставляли в город Букаву, в 200 км от Гомы, часть личного состава тоже была эвакуирована в населенные пункты Бени и Калемие. В Гоме оставались военнослужащие, которые обеспечивали охрану и оборону базового лагеря, имущества, а также экипажи вертолетов, которые выполняли полетные задания, и специалисты инженерно-авиационной службы, готовившие технику к полетам. С момента извержения вулкана экипажи перевезли 1420 человек, более 33 тонн груза, налет в небе Африки за период чрезвычайной ситуации составил около 300 часов".

Сейчас миротворцы помогают людям вернуться домой в Гому после экстренной эвакуации.

"Надеемся, что подобная ситуация не повторится и в городе воцарится нормальная жизнь. А военнослужащие украинского национального контингента и в дальнейшем готовы выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности в этой стране", – заверяет Юрий Кульпа.

Кстати, военнослужащие миротворческого контингента приходят на помощь местному населению не только в экстренных случаях. Например, 1 июня, в Международный день защиты детей, они за собственные средства закупили продукты питания, предметы первой необходимости, игрушки, тетради, альбомы для рисования и привезли все эти подарки в приют для детей-сирот Гомы. И так поступают не впервые

В приюте находится 32 ребенка в возрасте от 5 до 12 лет, о которых заботятся 5 воспитателей-волонтеров. Визитам наших военных радуются как детишки, так и воспитатели.

"Проклинаю этот день": женщина трагически потеряла мужа под лавой извергающегося вулкана в ДР Конго

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 264

Все по теме:

Африка, Извержение вулкана, ЧП, Спасательная операция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
02 Сделал "селфи": китайский марсоход Zhurong Mars прислал новые фото
03 Как нельзя выглядеть этим летом: Андре Тан указал на главные модные ошибки (фото)
04 Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
05 Американца изводил постоянный страх внезапной смерти: решение медиков поразило весь мир (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери
Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери
Украинка &quot;оригинально&quot; отомстила мужу за службу в ВСУ, бросив ребенка на вокзале в 200 км от дома
Украинка "оригинально" отомстила мужу за службу в ВСУ, бросив ребенка на вокзале в 200 км от дома
Какой праздник 12 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь