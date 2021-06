Американские военные ударили по российским С-400 в Африке: яркие видео учений

Армия США принимает участие в масштабных учениях Africa Lion 2021, проходящих в разных странах Северной и Западной Африки. Во время учений были отработаны удары по российским ЗРК С-400.

Как сообщает The Drive, это происходит потому, что Россия наращивает поставки экспортных вариантов С-400 в страны Африки. В частности, в прошлом году в сети появлялись сообщения, что таковые были развернуты в Ливии и участвовали в гражданской войне на стороне сил мятежного генерала Хафтара (ЛНА).

Первым обратил внимание на удары по С-400 алжирский военный обозреватель @kmldial70 в Твиттер. Он привел момент из кадров, обнародованных оперативной группой армии США в Африке (SETAF-AF), предположив, что американцы отрабатывают удары именно по алжирским С-400 (хотя доподлинно неизвестно, имеются ли они на вооружении этой страны).

"По этим двум С-400 было нанесено два удара. Мы все еще ожидаем оценки боевых повреждений [BDA] от вчерашнего удара", - говорит один из участников брифинга.

the targeted areas were the algerian 3rd and 4th military regions ,the americans named them"NEHONE" and "ROWAND"(photo 2)

2/3 pic.twitter.com/cloIxJfv7W

