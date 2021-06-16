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Американские военные ударили по российским С-400 в Африке: яркие видео учений

Американские военные ударили по российским С-400 в Африке: яркие видео учений
01:34 Сегодня Телеграф Фото: The Drive

Армия США принимает участие в масштабных учениях Africa Lion 2021, проходящих в разных странах Северной и Западной Африки. Во время учений были отработаны удары по российским ЗРК С-400. 

Как сообщает The Drive, это происходит потому, что Россия наращивает поставки экспортных вариантов С-400 в страны Африки. В частности, в прошлом году в сети появлялись сообщения, что таковые были развернуты в Ливии и участвовали в гражданской войне на стороне сил мятежного генерала Хафтара (ЛНА). 

Первым обратил внимание на удары по С-400 алжирский военный обозреватель @kmldial70 в Твиттер. Он привел момент из кадров, обнародованных оперативной группой армии США в Африке (SETAF-AF), предположив, что американцы отрабатывают удары именно по алжирским С-400 (хотя доподлинно неизвестно, имеются ли они на вооружении этой страны). 

"По этим двум С-400 было нанесено два удара. Мы все еще ожидаем оценки боевых повреждений [BDA] от вчерашнего удара", - говорит один из участников брифинга. 

При этом непонятно, какие средства были использованы против российских ЗРК. 

Известно, что в учениях принимают участие марокканские и американские истребители, также был замечен по меньшей мере один тяжелый бомбардировщик B-52. 

Из наземных сил США привезли на учения РСЗО HIMARS, которые способны запускать 227-мм баллистические ракеты малой дальности. 

Учения Africa Lion начинались, как двусторонняя программа США и Марокко, однако позже к ним присоединились Тунис, Сенегал и Гана. Пока неясно, будет ли принимать участие в учениях Алжир, который был партнером США в борьбе с разными террористическими группировками, но известно, что многие страны Африки привлекли к учениям своих наблюдателей.  

Как сообщалось ранее, российские войска начали проводить учения в Воронежской области, неподалеку от границы Украины, по отработке нанесения авиаударов по позициям условного противника. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Марокко, Африка, С-400.
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