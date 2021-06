В Чили сотни морских львов заполонили пляжи (видео)

В Чили более 300 морских львов заполонили местное побережье.

Об этом 24 июня сообщили в Твиттере Reuters.

Сообщается, что животные целой стаей нежатся на пляже, а также гуляют между припаркованных там автомобилей и провоцируют местных собак.

Кадры снятые очевидцем:

More than 300 sea lions apparently escaping killer whales have taken over the beaches of Tome, a town in Chile’s Bio Bio region pic.twitter.com/MSm7C1vvno

— Reuters (@Reuters) June 24, 2021