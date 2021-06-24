В Чили сотни морских львов заполонили пляжи (видео)

В Чили более 300 морских львов заполонили местное побережье.

Об этом 24 июня сообщили в Твиттере Reuters.

Сообщается, что животные целой стаей нежатся на пляже, а также гуляют между припаркованных там автомобилей и провоцируют местных собак.

Кадры снятые очевидцем:

More than 300 sea lions apparently escaping killer whales have taken over the beaches of Tome, a town in Chile’s Bio Bio region pic.twitter.com/MSm7C1vvno — Reuters (@Reuters) June 24, 2021

По мнению зоологов, есть две версии такого поведения морских львов на побережье. Первая причина предполагает, что животные таким образом спасаются от косаток, которые охотятся на них. Также причиной мог стать штормовой ветер.

Местные жители сильно заинтересовались животными и массово едут их фотографировать.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее в США сотрудники зоопарка решили помочь престарелому пингвину и впредь наслаждаться жизнью, а потому решили сделать ему ортопедическую обувь.