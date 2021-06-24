Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)

В Чили сотни морских львов заполонили пляжи (видео)

В Чили сотни морских львов заполонили пляжи (видео)
13:23 Сегодня Телеграф

В Чили более 300 морских львов заполонили местное побережье.

Об этом 24 июня сообщили в Твиттере Reuters.

Сообщается, что животные целой стаей нежатся на пляже, а также гуляют между припаркованных там автомобилей и провоцируют местных собак.

Кадры снятые очевидцем:

 

По мнению зоологов, есть две версии такого поведения морских львов на побережье. Первая причина предполагает, что животные таким образом спасаются от косаток, которые охотятся на них. Также причиной мог стать штормовой ветер.

Местные жители сильно заинтересовались животными и массово едут их фотографировать.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее в США сотрудники зоопарка решили помочь престарелому пингвину и впредь наслаждаться жизнью, а потому решили сделать ему ортопедическую обувь. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 313

Все по теме:

Чили, Морской лев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море
02 "Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков
03 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
04 Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
05 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
Маленький мальчик выпил &quot;Белизну&quot; и получил сильнейшие химические ожоги: подробности
Маленький мальчик выпил "Белизну" и получил сильнейшие химические ожоги: подробности
Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)
Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)
&quot;Крым - это мое любимое место в России&quot;: названа причина внесения Киркорова в &quot;черным список&quot; СБУ
"Крым - это мое любимое место в России": названа причина внесения Киркорова в "черным список" СБУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь