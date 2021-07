Лесной пожар уничтожил целый город в Канаде (фото и видео)

Небольшой канадский город Литтон, который находится на западе страны практически полностью уничтожен лесным пожаром. Эвакуировали более тысячи человек из города и его окрестностей.

Лесные пожары вызваны рекордным повышением температуры в Британской Колумбии, которое длится уже несколько дней. Об этом сообщает Reuters.

Пожар распространялся очень быстро. Сообщается, что некоторые жители пропали без вести, по некоторым данным - погибли. Член парламента Бред Вис сообщил, что в пожаре сгорели 90% поселения, также он отметил что возгорание нанесло ущерб гидроэлектростанциям и дорогам, что мешает проехать к Литтону. В Твиттере опубликовали многочисленные видео пожаров.

A village on fire. This picture of Lytton BC was taken last night by Jack Zimmerman. Coming up to 24 hrs since the wildfire ripped through the community, about 260 Kms north of Vancouver. Again tonight, extensive coverage on The National. pic.twitter.com/LPBItjeXPl

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.

We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO

— Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021