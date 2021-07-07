Скончалась супруга застреленного президента Гаити: СМИ показали видео с вероятными убийцами

Раненая супруга застреленного во время покушения президента Гаити Жовенеля Моиза, скончалась.

Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

В СМИ также появилось видео с предполагаемыми преступниками. Имена убийц и их мотивы пока не установлены.

На данный момент руководство страной взял на себя и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Как пишет Haiti Libre, он приказал закрыть все границы и усилить их охрану.

Местная авиакомпания Sunrise Airlines объявила об отмене всех рейсов, международный аэропорт в столице Гаити Порт-о-Пренсе приостановил работу.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время атаки на его резиденцию в ночь на 7 июля, ему было 53 года.

Как сообщал "Телеграф", два года назад в Гаити бушевали антиправительственные протесты. Одним из требований митингующих было - отставка действующего главы государства Жовенеля Моиза.