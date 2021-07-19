Бандиты расстреляли 13 полицейских и скрылись в лесу: подробности

Вечером 18 июля в Нигерии произошла кровавая расправа над полицейскими, которые прибыли на вызов местных жителей, но попали в ловушку.

По информации Agence France-Presse, в штате Замфара на северо-западе страны бандиты устроили засаду для стражей порядка. Те прибыли на вызов, однако попали под обстрел бандитской организации.

Сообщается, что 13 полицейских погибли на месте, еще несколько человек ранены. В целях их безопасности подробности случившегося и имена копов не разглашают. В регионе начата спецоперация по поимке преступников, которые прячутся в лесу.

Известно лишь то, что ранее местные жители жаловались на орудующую в регионе банду, участники которой похищают людей и скрываются в тропических лесах.

Напомним, на курорте Украины нашли бездыханное тело полицейского, который скончался в результате огнестрельного ранения.

Также мы писали, что на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в служебном кабинете застрелился 40-летний майор.