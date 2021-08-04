Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое

Еще один спортсмен решил покинуть Беларусь после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Речь идет о тренере гандбольной команды "Віцязь" Константине Яковлеве, который выехал в Украину.

Об это во вторник, 3 августа, написал Telegram-канал "Наша Нива".

Сообщается, что такое решение Яковлева было вызвано его задержанием и арестом. Издание сообщает, что 16 июня 2021 года тренера по гандболу задержали вместе с другими спортсменами, когда он возвращался в Минск с Барановичей, где встречался с журналистом Дмитрием Руто.

Причиной ареста, вероятно, стало участие Яковлева в мирных акциях протеста против режима Лукашенко в августе 2020 года и его комментарии по поводу этих событий. Яковлева арестовали на 15 дней.

Еще одна легкоатлетка Яна Максимова тоже решила не возвращаться в Беларусь после инцидента с Тимановской - она будет продолжать свою карьеру в Германии.

В то же время, легкоатлетка Кристина Тимановская, которая представляла Беларусь на Олимпиаде-2020, готовится к вылету из Токио в Польшу. По данным СМИ, Тимановскую уже доставили в аэропорт на полицейском автомобиле и она в сопровождении нескольких дипломатов прошла в VIP-зону аэропорта. Вылететь в Варшаву спортсменка должна рейсом польской авиакомпании LOT в 10:20 утра по местному времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что семья белорусской легкоатлетки Тимановской выехала в Украину.