Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое
Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое
Имеешь перегруз – плати 51 000 гривен: президент подписал новый закон для автоперевозчиков
Имеешь перегруз – плати 51 000 гривен: президент подписал новый закон для автоперевозчиков
Итоги дня 3 августа: убийство Шишова, транш МВФ, подписание закона о перезапуске ВККС
Итоги дня 3 августа: убийство Шишова, транш МВФ, подписание закона о перезапуске ВККС

Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое

Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое
07:36 Сегодня Телеграф

Еще один спортсмен решил покинуть Беларусь после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Речь идет о тренере гандбольной команды "Віцязь" Константине Яковлеве, который выехал в Украину.

Об это во вторник, 3 августа, написал Telegram-канал "Наша Нива".

Сообщается, что такое решение Яковлева было вызвано его задержанием и арестом. Издание сообщает, что 16 июня 2021 года тренера по гандболу задержали вместе с другими спортсменами, когда он возвращался в Минск с Барановичей, где встречался с журналистом Дмитрием Руто.

Причиной ареста, вероятно, стало участие Яковлева в мирных акциях протеста против режима Лукашенко в августе 2020 года и его комментарии по поводу этих событий. Яковлева арестовали на 15 дней.

Еще одна легкоатлетка Яна Максимова тоже решила не возвращаться в Беларусь после инцидента с Тимановской - она будет продолжать свою карьеру в Германии.

В то же время, легкоатлетка Кристина Тимановская, которая представляла Беларусь на Олимпиаде-2020, готовится к вылету из Токио в Польшу. По данным СМИ, Тимановскую уже доставили в аэропорт на полицейском автомобиле и она в сопровождении нескольких дипломатов прошла в VIP-зону аэропорта. Вылететь в Варшаву спортсменка должна рейсом польской авиакомпании LOT в 10:20 утра по местному времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что семья белорусской легкоатлетки Тимановской выехала в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 438

Все по теме:

Украина, Польша, Беларусь, Спортсмены.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Ахметова могут "втемную" играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского
02 Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности
03 В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий
04 Танцующий учитель с Полтавщины Василий Маслей: "Мы помогаем детям не быть застенчивыми и открываться"
05 Имеешь перегруз – плати 51 000 гривен: президент подписал новый закон для автоперевозчиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ходе перестрелки возле Пентагона погиб полицейский (видео)
В ходе перестрелки возле Пентагона погиб полицейский (видео)
У Ахметова могут &quot;втемную&quot; играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского
У Ахметова могут "втемную" играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского
Забил до смерти кирпичом: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
Забил до смерти кирпичом: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
День Марии Магдалина 4 августа: история праздника и поздравления
День Марии Магдалина 4 августа: история праздника и поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь