На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли

На Камчатке (РФ) в ночь на 12 августа в Курильское озеро упал пассажирский вертолет с 16 туристами на борту. Часть пассажиров удалось спасти, остальные погибли.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Крушение пассажирского вертолета произошло на территории Южно-Камчатского заказника. По информации правительства Камчатского края виной всему стали плохие погодные условия. Также известно, что на момент аварии на борту вертолета находились 16 человек.

"Сейчас в окрестностях Курильского озера пасмурная погода, туман. На борту вертолета, принадлежащего авиакомпании "Витязь-Аэро", находятся 13 пассажиров и три члена экипажа", - говорится в сообщении.

В СМИ уточнили, что из 16 человек на борту, трое - были членами экипажа, 13 - пассажирами, в числе которых был один ребенок.

После крушения вертолета удалось спасти девять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также российские СМИ опубликовали перечень пассажиров разбившегося вертолета.

На данный момент на месте происшествия развернута спасательная операция, остальных пассажиров вертолета пытаются найти.

Стоит отметить, что разбившийся вертолет принадлежит компании "Витязь-Аэро" миллиардера Игоря Редькина, который два дня назад застрелил человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России миллиардер-единорос хотел вступить в схватку с медведем, но убил человека.