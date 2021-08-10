В России миллиардер-единорос хотел вступить в схватку с медведем, но убил человека: подробности

На Камчатке развернулась настоящая драма с участием нардепа от провластной российской партии "Единая Россия" Игоря Редькина. Депутат якобы вышел с ружьем, чтобы защитить местных жителей от медведя, в момент борьбы выстрелил, но попал в человека.

По информации Телеграмм-канала Baza, Редькин является одним из богатейших нардепов в РФ: его доходы превысили 1,5 млрд рублей за последние три года. Но, несмотря на свое состояние и охрану, он решил якобы самостоятельно отреагировать на жалобы жителей поселка Озерновский, которые испугались медведя.

Сообщается, что Редькин взял ружье и отправился в лес на поиск опасного хищника, совершил выстрел и якобы позже узнал, что в это же время там был ранен местный житель - разнорабочий. Увы, спасти мужчину не удалось.

По данному факту проводится расследование. Редькин признался, что именно он виновен в убийстве, и сложил с себя полномочия депутата.

Напомним, на Прикарпатье "хулиганят" бурые медведи. Как оказалось, медвежьи проделки были зарегистрированы на территориях Тисменицкого, Коломыйского и Косовского районов. Пресс-секретарь Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Ирина Бабий поделилась с "Телеграфом" интересными историями и дала полезные советы.