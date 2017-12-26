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ВМФ Британии перехватил военное судно РФ в Северном море

Адмирал Горшков
06:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: MilitaryRussia

Новости мира: Британский фрегат "Сент-Альбанс" перехватил российское военное судно "Адмирал Горшков" в Северном море.

Фрегат ВМФ Великобритании сопровождало военное судно РФ, которое проходило рядом с территориальными водами Объединенного королевства в Северном море.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщает Reuters.

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«Фрегат ВМС Великобритании «Сент-Альбанс» отправился в море, отслеживая новейшее российское военное судно «Адмирал Горшков» во время прохождения им в Северного моря. Британцы наблюдали за россиянами в течение Рождества и вернулись в порт вечером вторника», - говорится в сообщении.

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Министр обороны Объединенного королевства Гэвин Уильямсон обнародовал по этому поводу заявление, в котором предупредил, что «не будет колебаться в защите наших вод и не будет покрывать ни одну форму агрессии».

В Минобороны добавили, что морская активность России вблизи Великобритании в течение Рождества увеличилась.

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«Другое британское судно получило приказ сопроводить российское судно-разведчик в Северном море и Ла-Манше в канун Рождества. Впоследствии был также вызван вертолет, чтобы проследить за двумя другими лодками РФ», - отмечает Reuters.

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Новости мира, Адмирал Горшков, Великобритания, Россия, РФ, Северное море, Сент-Альбанс, Фрегат.
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