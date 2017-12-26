ВМФ Британии перехватил военное судно РФ в Северном море

Фрегат ВМФ Великобритании сопровождало военное судно РФ, которое проходило рядом с территориальными водами Объединенного королевства в Северном море.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщает Reuters.

«Фрегат ВМС Великобритании «Сент-Альбанс» отправился в море, отслеживая новейшее российское военное судно «Адмирал Горшков» во время прохождения им в Северного моря. Британцы наблюдали за россиянами в течение Рождества и вернулись в порт вечером вторника», - говорится в сообщении.

Министр обороны Объединенного королевства Гэвин Уильямсон обнародовал по этому поводу заявление, в котором предупредил, что «не будет колебаться в защите наших вод и не будет покрывать ни одну форму агрессии».

В Минобороны добавили, что морская активность России вблизи Великобритании в течение Рождества увеличилась.

«Другое британское судно получило приказ сопроводить российское судно-разведчик в Северном море и Ла-Манше в канун Рождества. Впоследствии был также вызван вертолет, чтобы проследить за двумя другими лодками РФ», - отмечает Reuters.