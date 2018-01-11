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В Турции заявляют, что арестовали ключевого фигуранта дела об убийстве посла РФ

Убийство российского посла в Анкаре
11:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Полиция Турции арестовала подозреваемого, который, как сообщается, сыграл ключевую роль в убийстве российского посла в Анкаре Андрея Калова.

Турецкая полиция арестовала подозреваемого, сыгравшего, как утверждается, ключевую роль в убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает турецкая газета "Сабах".

Как указывает газета, подозреваемый является членом организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, и в этой связи с этим уже подвергался аресту.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Убийство посла РФ: в Турции задержали нового подозреваемого

Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла М.М.Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

Ранее в конце декабря турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой произошло убийство посла, до этого были арестованы еще несколько человек, в том числе полицейские.

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Новости мира, Арест в Турции, Подозреваемый, Убийство посла РФ Карлова, Убийство российского посла в Анкаре.
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