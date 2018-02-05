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Эрдоган настаивает на вступлении Турции в ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган
02:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: По словам президента Турции, Европейский союз "должен выполнять свои обещания".

Турция не согласна на все иные варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как вступление в ЕС.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью итальянской газете La Stampa перед своим визитом в Италию и Ватикан, который состоится завтра, передает RFI.

"Мы хотим полноценного членства в Евросоюзе. Другие варианты нас не устраивают", — заявил президент Турции.

Европейский союз "должен выполнять свои обещания", сказал Эрдоган.

"Евросоюз блокирует дальнейшие переговоры и дает понять, что прогресс этих переговоров зависит только от нас. Это несправедливо. Так же, как и предложения отдельных стран ЕС о других вариантах, нежели вступление", — заявил он.

Турецкий президент также указал на то, что его страна играет важную роль в вопросе сирийских беженцев: «Мы важны, так как задерживаем мигрантов с Востока, которые хотят попасть в Европу, а также гарантируем стабильность и безопасность Европы».

Заявление турецкого лидера о членстве в ЕС стало ответом на предложение, озвеченное в начале января в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию. В ходе встречи с презиентом Эрдоганом, Эмманюэль Макрон предложил Турции заключить договор о партнерстве, так как переговоры о вступлении в ЕС заблокированы вот уже несколько лет подряд.

За время своего однодневного визита президент Турции встретится с Папой Римским Франциском, президентом и премьер-министром Италии, а также с рядом итальянских предпринимателей.

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Новости мира, Евросоюз, Новости Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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