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В Испании задержали двух россиян за инсценировку ограбления
15:33 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook
Новости мира: В Испании за незаконное хранение оружия задержали двух россиян.
Гражданская гвардия Испании задержала в городе Эль-Кампельйо двух россиян за инсценировку ограбления и хранения оружия.
Об этом сообщает издание Informacion.
Один из задержанных обвиняют в организации фальшивого ограбления, поскольку тот не хотел отдавать второму задержанному заемные 60 тысяч евро.
В результате проведенного расследования испанские правоохранители обвинили обоих в незаконном владении оружием, инсценировке преступления и незаконном завладении имуществом.
Кроме того, было изъято три карабина, два из которых - ворованные, два револьвера и боеприпасы. Часть оружия не зарегистрирована в Испании.
На время расследования суд разрешил россиянам пребывание на свободе.
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