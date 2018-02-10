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В Испании задержали двух россиян за инсценировку ограбления

Оружие
15:33 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости мира: В Испании за незаконное хранение оружия задержали двух россиян.

Гражданская гвардия Испании задержала в городе Эль-Кампельйо двух россиян за инсценировку ограбления и хранения оружия.

Об этом сообщает издание Informacion.

Один из задержанных обвиняют в организации фальшивого ограбления, поскольку тот не хотел отдавать второму задержанному заемные 60 тысяч евро.

В результате проведенного расследования испанские правоохранители обвинили обоих в незаконном владении оружием, инсценировке преступления и незаконном завладении имуществом.

Кроме того, было изъято три карабина, два из которых - ворованные, два револьвера и боеприпасы. Часть оружия не зарегистрирована в Испании.

На время расследования суд разрешил россиянам пребывание на свободе.

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Новости мира, Гражданская гвардия Испании, Испания, Россияне, Фальшивое ограбление, Эль-Кампельйо.
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