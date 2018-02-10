В Испании задержали двух россиян за инсценировку ограбления

Гражданская гвардия Испании задержала в городе Эль-Кампельйо двух россиян за инсценировку ограбления и хранения оружия.

Об этом сообщает издание Informacion.

Один из задержанных обвиняют в организации фальшивого ограбления, поскольку тот не хотел отдавать второму задержанному заемные 60 тысяч евро.

В результате проведенного расследования испанские правоохранители обвинили обоих в незаконном владении оружием, инсценировке преступления и незаконном завладении имуществом.

Кроме того, было изъято три карабина, два из которых - ворованные, два револьвера и боеприпасы. Часть оружия не зарегистрирована в Испании.

На время расследования суд разрешил россиянам пребывание на свободе.