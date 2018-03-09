В ЕС призывают США отменить пошлины на металлы
Новости мира: Евросоюз является близким союзником США, поэтому он должен быть освобожден от уплаты штрафных пошлин, заявила еврокомиссар по вопросам торговли.
Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.
"Евросоюз является близком союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрем в своем микроблоге Twitter.
On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.
— Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 8 марта 2018 г.
Трамп официально ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий
Президент США Дональд Трамп ввел 8 марта штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не коснутся соседей США - Канады и Мексики.
Трамп заявил, что считает торговые ограничения евросоюза на продукцию из США "очень несправедливыми". Он также раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.
Президент США добавил, что готов к переговорам, если европа "проявит соответствующее стремление".