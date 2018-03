В ЕС призывают США отменить пошлины на металлы

Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

"Евросоюз является близком союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрем в своем микроблоге Twitter.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.

