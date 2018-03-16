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Австрия поддержит вступление Болгарии в Шенген

Себастиан Курц
03:28 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Австрия безоговорочно поддержит присоединение Болгарии к Шенгенскому безвизовому пространству.

Об этом в Софии заявил австрийский канцлер Себастиан Курц во время совместной пресс-конференции с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

"Мы очень рады, что имеем возможность поддержать вступление Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство", - заявил Курц.

Не менее важным, по его словам, остается и поддержка евроинтеграционных устремлений государств Западных Балкан.

Курц также дал высокую оценку инвестициям Болгарии в укреплении государственных границ, поблагодарив руководство страны за то, что удалось приостановить волну беженцев.

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Новости мира, Австрия, Болгария, Себастиан Курц, Шенгенское безвизовое пространство.
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