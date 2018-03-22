В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: есть погибшие

В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в четверг в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное агентство новостей CTK.

"В четверг в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь завода подтвердила взрыв, но не предоставил больше деталей.

К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям, передает местное агентство новостей CTK.