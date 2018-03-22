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В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: есть погибшие

Чехия
13:24 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу на химическом заводе Unipetrol произошел взрыв, погибли 6 человек.

В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в четверг в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное агентство новостей CTK.

"В четверг в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь завода подтвердила взрыв, но не предоставил больше деталей.

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К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям, передает местное агентство новостей CTK.

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Новости мира, Unipetrol, Взрыв на заводе в Чехии, Завод, Погибшие.
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