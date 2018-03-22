https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DY44m82U8AET8X0-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/3971100-v-chehii-na-himicheskom-zavode-proizoshel-vzryiv-est-pogibshie.html
В Чехии на химическом заводе произошел взрыв: есть погибшие
13:24 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу на химическом заводе Unipetrol произошел взрыв, погибли 6 человек.
В чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в четверг в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное агентство новостей CTK.
"В четверг в чешском городе Кралупы-над-Влтавоу в результате взрыва на химическом заводе Unipetrol погибли 6 человек", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь завода подтвердила взрыв, но не предоставил больше деталей.
В Дублине произошел крупный пожар в гостинице
К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям, передает местное агентство новостей CTK.
Telegraf.com.ua