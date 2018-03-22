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В зале парламента Нидерландов пытался повеситься мужчина

Парламент Нидерландов
15:24 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Посетитель, который попытался совершить суицид, находился на общественной галерее парламента.

В зале парламента Нидерландов в Гааге пытался повеситься человек.

Об этом в четверг сообщают нидерландские СМИ.

Мужчина вел себя нервно, ходил туда-сюда, после чего привязал шнур к перилам галереи и к своей шее и прыгнул, пишет Европейская правда со ссылкой на De Telgraaf.

По словам очевидцев, он выжил. Мужчине помогали социальные работники и депутаты, осторожно его подняли, чтобы не сломать ему шею. В парламент прибыла скорая помощь и пострадавшего госпитализировали. О его состоянии сообщений пока нет.

На фото в соцсетях видно, что в здание парламента прибыла полиция.

Дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали. Нидерландские СМИ также распространяют видео инцидента. На кадрах виден испуг депутатов и слышен звук падения тела.

В Нидерландах подводят итоги референдума о расширении полномочий спецслужб

Издание Nu.nl сообщает, что потерпевший является активистом, который в течение последних двух месяцев митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.

О своем намерении перед инцидентом он написал в Facebook. "Простите мне этот поступок, я должен сделать это, чтобы разбудить политиков", - написал он.

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Новости мира, Гаага, Нидерланды, Самоубийство, Суицид.
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