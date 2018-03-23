Верховный суд Испании обвинил более 10 каталонских политиков в перевороте

Судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в том числе экс-главе правительства региона Карлесу Пучдемону, в перевороте с целью объявить независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает АР.

"Судья Верховного суда Испании обвинил 13 каталонских сепаратистских политиков, в том числе беглого Карлеса Пучдемона, в перевороте за их попытку объявить независимость от Испании", - говорится в сообщении.

Судья Пабло Лларена опубликовал обвинительное заключение в пятницу, завершив четырехмесячное расследование событий прошлой осени.

Согласно испанскому законодательству, такое преступление карается тюремным заключением сроком до 30 лет.

Пучдемон, который находится в Бельгии, раскритиковал решение судьи.

"Это неправильно, чтобы судья занимался политикой", - сказал бывший лидер Каталонии.

Как известно, многих членов правительства Каталонии обвиняют в перевороте, хищении государственных средств и других преступлениях после проведения референдума о независимости региона осенью 2017 года.