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Верховный суд Испании обвинил более 10 каталонских политиков в перевороте

Карлес Пучдемон
15:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Верховный суд Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам и экс-главе правительства региона Карлесу Пучдемону в государственном перевороте.

Судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в том числе экс-главе правительства региона Карлесу Пучдемону, в перевороте с целью объявить независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает АР.

"Судья Верховного суда Испании обвинил 13 каталонских сепаратистских политиков, в том числе беглого Карлеса Пучдемона, в перевороте за их попытку объявить независимость от Испании", - говорится в сообщении.

Судья Пабло Лларена опубликовал обвинительное заключение в пятницу, завершив четырехмесячное расследование событий прошлой осени.

Согласно испанскому законодательству, такое преступление карается тюремным заключением сроком до 30 лет.

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Пучдемон, который находится в Бельгии, раскритиковал решение судьи.

"Это неправильно, чтобы судья занимался политикой", - сказал бывший лидер Каталонии.

Как известно, многих членов правительства Каталонии обвиняют в перевороте, хищении государственных средств и других преступлениях после проведения референдума о независимости региона осенью 2017 года.

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Новости мира, Верховный суд Испании, Госпереворот, Карлес Пучдемон, Каталонские политики.
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