В Помпеи турист повредил старинную мозаику

В итальянском городе Помпеи турист повредил старинную мозаику ради фото. Об этом сообщает The Local.

Так, турист сфотографировался на фоне так называемого Дома моряка, который получил свое название от мозаики на въезде, на которой изображены 6 лодок.

Туриста допросили сотрудники службы безопасности и полиция. Он заявил, что случайно переместил плитку в мозаике и не хотел нанести ущерб. Правоохранители отпустили мужчину и призвали посетителей аккуратно относиться к культурному наследию. Специалисты-реставраторы восстановят поврежденную часть мозаики.