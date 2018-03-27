Парламент Словакии утвердил новое правительство

Словацкий парламент утвердил состав нового правительства, назначенного премьер-министром Питером Пеллегрини, чей предшественник ушел в отставку после убийства журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Во время голосования 81 депутат в 150-местном парламенте проголосовал за новый кабинет.

По сравнению с предыдущим кабинетом в правительстве Пеллегрини изменились министр культуры, председатель Департамента юстиции и министр здравоохранения.

Большинство министров остаются из предыдущей администрации Роберта Фицо, который остается председателем правящей партии Smer. Заместители председателя партии - Пеллегрини и бывший министр внутренних дел Роберт Калинак.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.