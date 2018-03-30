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Новые подробности о состоянии пришедшей в себя дочери экс-шпиона Скрипаля

Юлия Скрипаль
11:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль уже может принимать пищу и пить после атаки с применением нервно-паралитического вещества "Новачок" в Солсбери.

Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ, Сергеем Скрипалем в результате отравления в Солсбери, уже может принимать пищу и пить. Как передает телеканал Sky News, она больше не находится в критическом состоянии и быстро идет на поправку. А ее отец по-прежнему находится в стабильно критическом состоянии.

"Дочь российского разведчика, пострадавшая в результате атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, насколько мы понимаем, принимает пищу и пьет в больнице", - говорится в сообщении канала.

Ранее СМИ сообщали, что дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери 4 марта, пришла в сознание и разговаривает.

Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

Российские дипломаты покинули территорию Украины

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран.

Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.

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Новости мира, Великобритания, Нервно-паралитическое вещество, Новачок, Отравление Скрипалей, Солсбери, Состояние Юлии Скрипаль.
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