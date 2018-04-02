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Во французских Альпах погиб лыжник, еще трое ранены
15:33 Сегодня Телеграф
Новости мира: Один человек погиб и несколько пострадали в результате схода лавины во французских Альпах.
Лавина сошла в районе горнолыжного курорта Шамони во Франции, в результате чего погиб один человек, сообщают в понедельник местные СМИ. Лавина сошла в понедельник в районе Aiguilles Rouges недалеко от массива Монблан.
Еще три человека получили травмы.
Во Франции на карусели погиб человек
Спасатели ведут поисковые работы и не исключают, что под снегом еще могут находиться люди.
СМИ отмечают, что с начала этого года во французских Альпах из-за схода лавин погибли уже более 10 человек.
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