Во французских Альпах погиб лыжник, еще трое ранены

Лавина сошла в районе горнолыжного курорта Шамони во Франции, в результате чего погиб один человек, сообщают в понедельник местные СМИ. Лавина сошла в понедельник в районе Aiguilles Rouges недалеко от массива Монблан.

Еще три человека получили травмы.

Спасатели ведут поисковые работы и не исключают, что под снегом еще могут находиться люди.

СМИ отмечают, что с начала этого года во французских Альпах из-за схода лавин погибли уже более 10 человек.