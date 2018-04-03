Российский ВМФ проводит учения на Балтике

Гражданские суда в Балтийском море получили предупреждение от шведских властей об опасности в Балтийском море. Об этом пишет AP со ссылкой на представителя Шведской администрации по регулированию морского транспорта Мари Галлерфелт.

"Шведская власть выдала предупреждение для гражданских судов в Балтийском море в связи с учениями Военно-морского флота России, которые состоятся на этой неделе", - говорится в сообщении.

По словам М. Галлерфелт, российские артиллерийские учения в трех отдельных районах на юге и на юго-востоке Балтийского моря значают, что эти районы будут временно опасными с утра среды до позднего вечера пятницы. Отмечается, что на прошлой неделе Министерство обороны Латвии вызвало российского военного атташе, чтобы выразить обеспокоенность в связи с этими учениями, назвав их провокационной и ненужной демонстрацией силы.