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Российский ВМФ проводит учения на Балтике

ВМФ России
17:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На этой неделе пройдут артиллерийские учения Балтийского флота ВМФ России, в связи с этим гражданские суда получили предупреждение.

Гражданские суда в Балтийском море получили предупреждение от шведских властей об опасности в Балтийском море. Об этом пишет AP со ссылкой на представителя Шведской администрации по регулированию морского транспорта Мари Галлерфелт.

"Шведская власть выдала предупреждение для гражданских судов в Балтийском море в связи с учениями Военно-морского флота России, которые состоятся на этой неделе", - говорится в сообщении.

По словам М. Галлерфелт, российские артиллерийские учения в трех отдельных районах на юге и на юго-востоке Балтийского моря значают, что эти районы будут временно опасными с утра среды до позднего вечера пятницы. Отмечается, что на прошлой неделе Министерство обороны Латвии вызвало российского военного атташе, чтобы выразить обеспокоенность в связи с этими учениями, назвав их провокационной и ненужной демонстрацией силы.

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Новости мира, Балтийское море, ВМФ РФ, Опасность, Россия, Учения, Швеция.
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