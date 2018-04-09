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Выборы в Венгрии: лидер социалистов подал в отставку

Выборы в Венгрии: лидер социалистов подал в отставку
05:47 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Лидер "Венгерской социалистической партии" подал в отставку из-за поражения на парламентских выборах.

Лидер "Венгерской социалистической партии" Дьюла Мольнар заявил об отставке после поражения на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на ATV.

"Мы считаем себя ответственными за то, что произошло, и мы уважаем решение избирателей", - сказал Мольнар.

Парламентские выборы в Венгрии выиграла партия Орбана

Сегодня правящая партия в Венгрии "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном, победила на парламентских выборах.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Выборы в Венгрии, Дьюла Мольнар, Парламентские выборы, ФИДЕС.
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