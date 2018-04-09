Выборы в Венгрии: лидер социалистов подал в отставку

Лидер "Венгерской социалистической партии" Дьюла Мольнар заявил об отставке после поражения на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на ATV.

"Мы считаем себя ответственными за то, что произошло, и мы уважаем решение избирателей", - сказал Мольнар.

Сегодня правящая партия в Венгрии "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном, победила на парламентских выборах.