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Выборы в Венгрии: лидер социалистов подал в отставку
05:47 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter
Новости мира: Лидер "Венгерской социалистической партии" подал в отставку из-за поражения на парламентских выборах.
Лидер "Венгерской социалистической партии" Дьюла Мольнар заявил об отставке после поражения на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на ATV.
"Мы считаем себя ответственными за то, что произошло, и мы уважаем решение избирателей", - сказал Мольнар.
Парламентские выборы в Венгрии выиграла партия Орбана
Сегодня правящая партия в Венгрии "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном, победила на парламентских выборах.
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