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В МИД Польши прокомментировали результаты выборов в Венгрии

МИД Польши
10:01 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Польше победу Орбана назвали результатом эмансипации Центральной Европы.

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что убедительная победа партии "Фидес" Виктора Орбана в Венгрии является результатом эмансипации Центральной Европы.

Об этом он заявил в эфире TVN24, сообщает wPolityce.

"Конечно, это результат эмансипации Центральной Европы, эмансипации, а не борьбы с кем-то", - отметил Шиманский.

Сравнивая ситуацию в Польше и Венгрии, он заявил, что эти процессы не являются полностью параллельными, "но они очень похожи".

Заместитель главы Министерства иностранных дел подчеркнул, что говорить о антиевропейской природе политики Орбана неправильно. "Это проевропейская политика, но на определенных условиях", - сказал дипломат.

"Орбан защищает право Венгрии на защиту своих границ, но одновременно способствует проевропейскому курсу Венгрии", - пояснил он.

Шиманский также отметил позицию венгерского премьера касательно санкций против РФ.

"Орбан никогда не нарушал лояльности европейских санкций против России, сказал он.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Выборы в Венгрии, МИД Польши, Парламент Венгрии, Польша, ФИДЕС.
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