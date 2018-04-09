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Facebook разошлет сообщения пользователям, "пострадавшим" от Cambridge Analytica

Cambridge Analytica
23:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Пользователи соцсети Facebook получат уведомления о том, оказались ли их данные в распоряжении Cambridge Analytica.

Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на Русскую службу ВВС, сообщения, рассылаемые Facebook 9 апреля с 17:00 по Лондону, будут двух типов - одни предназначены для тех, чьи личные данные были получены Cambridge Analytica, другие - для тех, чьи данные не пострадали.

Также все пользователи смогут узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные данные доступны для разработчиков этих приложений.

В начале апреля в Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел минимум 87 млн пользователей соцсети. Ранее сообщалось, что утечка персональных данных могла задеть около 50 млн. человек.

РФ могла получить данные 87 миллионов пользователей Facebook

В марте 2018-го расследование The New York Times и The Observer of London обнародовало информацию о том, что фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Позже телеканал Channel 4 опубликовал еще одну часть расследования о Cambridge Analytica, где гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

22 марта Никса отстранили от работы.

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook в политических целях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.

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Новости мира, Cambridge Analytica, Facebook, Александр Никс, Данные пользователей, Марк Цукерберг.
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