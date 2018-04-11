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Авиакомпании предупредили о возможном ракетном ударе по Сирии

Авиакомпании получили предупреждение
07:28 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Евроконтроль предупредил авиакомпании о возможном нанесении удара по Сирии в течение 72 часов.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации ( "Евроконтроль") предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Евроконтроль" подчеркнул, что в течение этого периода могут использоваться ракеты класса "воздух-земля" и /или крылатые ракеты, также вероятны сбои в работе радионавигационного оборудования.

"Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", - говорится в сообщении.

Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии

Reuters отмечает, что предупреждение "Евроконтроля" базируется на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Как сообщалось, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

После этого Совет Безопасности ООН отклонил российский вариант резолюции.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.

Россия заблокировала резолюцию США по Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

В Белом доме заявили, что Трамп и международные союзники рассматривают все возможные варианты ответа на применение химического оружия в Сирии.

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Новости мира, Авиакомпании, Война в Сирии, Ракетный удар, Сирия.
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