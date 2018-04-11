Авиакомпании предупредили о возможном ракетном ударе по Сирии
Новости мира: Евроконтроль предупредил авиакомпании о возможном нанесении удара по Сирии в течение 72 часов.
Европейская организация по безопасности воздушной навигации ( "Евроконтроль") предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
"Евроконтроль" подчеркнул, что в течение этого периода могут использоваться ракеты класса "воздух-земля" и /или крылатые ракеты, также вероятны сбои в работе радионавигационного оборудования.
"Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", - говорится в сообщении.
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Reuters отмечает, что предупреждение "Евроконтроля" базируется на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
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