Премьер Турции: Ситуация вокруг США и РФ напоминает перепалку задир

Анкара выступает против эскалации напряженности в отношениях между ядерными державами.

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя рост противостояние между США и Россией в зоне сирийского урегулирования, сообщает Anadolu.

"Постоянные члены СБ ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии "умных ракет". В ответ слышатся утверждения об арсенале еще "более крутых и продвинутых" систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир посреди дня", - сказал Йылдырым.

"Регион, как никогда, нуждается в сотрудничестве и восстановлении, а не в углублении противоречий. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ждет такого же отношения к Турции", - подчеркнул Йылдырым.