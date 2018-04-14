Посол Британии назвала абсурдом заявление РФ о причастности к химатаке в Сирии

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отвергла российские обвинения о причастности Лондона к вероятной химической атаке в сирийском городе Дума, назвав их откровенной ложью.

Об этом сообщает АР.

Карен Пирс сказала, что она хочет "категорически заявить .. что Британия не принимает участия и никогда не была причастна к использованию химического оружия", идет речь в сообщении.

"Это абсурд", - отметила Пирс.

Как сообщалось, 7 апреля было заявлено о подозрении на осуществление химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В итоге нападения погибли по меньшей мере 70 человек и еще более тысячи пострадали.

Президент США Дональд Трамп объявил о возможности будущего ракетного удара по Сирии в ответ на эту атаку несмотря на угрозы со стороны России сбивать эти ракеты.

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы Вооруженных сил.

12 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не будет принимать участия в военных действиях против сирийского правительства в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.