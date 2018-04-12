Россия привела в боеготовность войска ПВО

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне РФ Владимира Шаманова.

По его словам, такие действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.