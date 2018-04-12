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Россия привела в боеготовность войска ПВО

Зенитные ракетные комплексы
04:18 Сегодня Телеграф
УНИАН

Также стало известно, что спутники зафиксировали вывод российских боевых кораблей с сирийской базы Тартус. В порту осталась лишь одна субмарина РФ.

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне РФ Владимира Шаманова.

Юлия Скрипаль отказалась общаться с родными и СМИ

По его словам, такие действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.

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Войска ПВО, Зенитные ракетные комплексы, Россия, Сирия.
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