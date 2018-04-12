https://telegraf.com.ua/files/2018/04/p_52593847-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4006615-rossiya-privela-v-boegotovnost-voyska-pvo.html
Россия привела в боеготовность войска ПВО
Также стало известно, что спутники зафиксировали вывод российских боевых кораблей с сирийской базы Тартус. В порту осталась лишь одна субмарина РФ.
Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне РФ Владимира Шаманова.
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По его словам, такие действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.
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