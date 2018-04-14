Турция поддержала атаки США и союзников по Сирии

Действия режима сирийского президента Башара Асада не могли оставаться без ответа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, комментируя удары США, Франции и Великобритании в Сирии, сообщает Anadolu.

"Использование химического оружия является нарушением международного права и преступлением против человечества. Было бы немыслимо оставить сирийский режим, который, как известно, 7 апреля провел химическую атаку в Думе, - без ответа. Те, кто несет ответственность за эту атаку, должны залатить свою цену" - сказал Калин.

Турция также призывает международное сообщество объединиться, чтобы предотвратить любые подобные химические нападения в будущем.

"Усилий по уничтожению химического оружия недостаточно, чтобы прекратить нестабильность в регионе. Цель должна заключаться в том, чтобы закончить войну в Сирии", - сказал он.

Иран, который поддерживает войска Асада и является союзником Москвы, осудил удары по Сирии, сообщает иранское государственное агентство Irna.

"Нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании - преступники", - сказал верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу заявила, что положительно оценивает удары по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания.

"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совбеза ООН взяли на себя такую ответственность. Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии и избежать дальнейших нарушений со стороны сирийских властей", - отмечается в заявлении А.Меркель, распространенном на веб-сайте правительства ФРГ.

"Цель этой операции - ослабить возможности сирийского режима осуществлять атаки с использованием химоружия", - подчеркнула германский канцлер.

При этом А.Меркель отметила, что "Германия будет поддерживать все дипломатические шаги", направленные на противодействие нарушению Конвенции о запрещении химоружия.