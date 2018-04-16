Коммунисты в Афинах протестуют против ударов по Сирии

В Афинах прошла акция протеста в связи с авиаударами западных союзников в Сирии, во время которой произошли столкновения протестующих с полицией.

Об этом передает Reuters.

Группа сторонников греческой коммунистической партии пыталась свергнуть памятник бывшего президента США Гарри Трумэна в центре Афин.

Протестующие столкнулись с полицией, которая применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. По меньшей мере трое протестующих получили ранения. На их головах была видны кровь.

К митингу присоединились несколько сотен сторонников коммунистической партии. Некоторые из них сжигали флаги США.

По данным греческих СМИ, в акциях протеста также приняли участие студенты и школьники.