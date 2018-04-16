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Студенты во Франции заблокировали университет

Французские студенты заблокировали университет под Парижем
20:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Студенты протестуют против образовательной реформы, в результате которой будет введена имущественная дискриминация при поступлении.

Во Франции студенты университета в Нантере, в 13 км к северо-западу от Парижа, заблокировали почти все здания университета в знак протеста против реформы в образовательной сфере.

Об этом сообщает France3.

"С самого утра сегодня большинство зданий Нантерского университета заблокировано студентами, которые мобилизировались против реформ, касающихся университетского образования. Некоторые преподаватели высказались за сокращение занятий", - говорится в сообщении.

Затем в университете объявили, что занятия, которые должны были состояться в понедельник, будут перенесены на более поздний срок.

Теперь сотни студентов создали баррикады из стульев и парт, закрыв таким образом доступ к зданиям.

Студентов пришли поддержать работники железной дороги.

В Министерстве образования этот шаг назвали "политическим", а сам протест студентов - попыткой сорвать экзамены, указав, что блокировки устраивают небольшие группы, потому что большинство студентов понимает "цену учебного процесса и вложенных в него сил".

Зато студенты заявляют, что хотят быть услышанными и не прекратят свой протест.

Один из пунктов, который не устраивает студентов, это внедрение отбора для поступления в вуз, а не свободное поступление, как это есть в настоящий момент, когда студентом стать довольно просто.

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Новости мира, Нантере, Образовательная реформа, Студенты, Франция.
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