Еврокомиссия предложила начать переговоры по принятию Албании и Македонии в ЕС

Европейская комиссия дала ЕС рекомендацию начать переговоры с Албанией и Македонией по вопросу об их возможном вступлении в Европейский Союз, сообщила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Комиссия сегодня рекомендует, чтобы совет (ЕС - ред.) принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и с бывшей югославской республикой Македонией", - заявила Ф.Могерии.

Кроме того, она отметила, что из шести партнеров ЕС на западных Балканах двое - Сербия и Черногория - хорошо продвинулись в переговорах по этой теме.