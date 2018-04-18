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Еврокомиссия предложила начать переговоры по принятию Албании и Македонии в ЕС

Федерика Могерини
00:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Албания является официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года, а Македония - с 2005 года.

Европейская комиссия дала ЕС рекомендацию начать переговоры с Албанией и Македонией по вопросу об их возможном вступлении в Европейский Союз, сообщила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Комиссия сегодня рекомендует, чтобы совет (ЕС - ред.) принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и с бывшей югославской республикой Македонией", - заявила Ф.Могерии.

Кроме того, она отметила, что из шести партнеров ЕС на западных Балканах двое - Сербия и Черногория - хорошо продвинулись в переговорах по этой теме.

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Новости мира, Албания, Еврокомиссия, ЕС, Македония, Федерика Могерини.
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