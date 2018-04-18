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Стилианидес повторил в Европарламенте "пять принципов" отношений с Россией

Христос Стилианидес
01:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Внешнеполитическое ведомство Евросоюза повторило европейским депутатам тезисы Совета ЕС от 16 апреля об отношениях с РФ.

Член Еврокомиссии по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге в дебатах об отношениях с РФ вместо объявленной в этом пункте главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, практически повторил сделанное ею накануне в Люксембурге заявление по итогу заседания Совета по иностранным делам.

"Совет по иностранным делам подтвердил единство Европейского союза в его глобальном подходе к России. Речь идет о принципах прагматичного подхода, который учитывает наши интересы и, конечно, наши права", - сказал еврокомиссар.

Он повторил слова Ф.Могерини о роли российской стороны в Украине и Сирии, обвинения РФ в дезинформации, во вмешательстве в выборы западных стран, в злоумышленной деятельности в интернете.

"Пространство для гражданского общества в России сократилось, и уважение прав человека и правового государства находится в плачевном состоянии", - отметил Х.Стилианидес.

"В то же время Россия - наша соседка. Это международный игрок, с которым мы вели диалог, в частности, как с постоянным членом Совета Безопасности ООН. Вчера Совет ЕС по иностранным делам подтвердил, что пять руководящих принципов, согласованные два года назад, продолжают оставаться наиболее уравновешенными, наиболее динамичными и наиболее эффективными рамками наших отношений с Россией", - продолжил член Еврокомиссии.

Далее он, как накануне и Ф.Могерини, начал методично излагать европейским депутатам хорошо известные в институтах ЕС "пять принципов" отношений с Россией. "Мы просим Европейский парламент продолжать поддерживать эти различные направления европейской деятельности в отношении России", - сказал еврокомиссар, назвав "пять принципов" ЕС "сильным сигналом в адрес России".

"Но это также сильный сигнал нашим гражданам, который показывает, что Европейский союз готов защищать свои убеждения и свои интересы", - заключил Х.Стилианидес.

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Новости мира, Европарламент, ЕС-Россия, Федерика Могерини, Христос Стилианидес.
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