Литва просит США усилить ее ПВО

Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger. Об этом сообщает Reuters. Данное мнение высказал министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис.

Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений. В Вильнюсе опасаются, что Россия превосходит силы союзников по Альянсу в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Р. Кароблис.