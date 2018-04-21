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Литва просит США усилить ее ПВО
Новости мира: Министр обороны Литвы хочет значительно усилить ПВО страны с помощью США, опасаясь вторжения России.
Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger. Об этом сообщает Reuters. Данное мнение высказал министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис.
Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений. В Вильнюсе опасаются, что Россия превосходит силы союзников по Альянсу в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Р. Кароблис.
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