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Литва просит США усилить ее ПВО

Комплекс ПВО "Пэтриот"
10:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Министр обороны Литвы хочет значительно усилить ПВО страны с помощью США, опасаясь вторжения России.

Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger. Об этом сообщает Reuters. Данное мнение высказал министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис.

Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений. В Вильнюсе опасаются, что Россия превосходит силы союзников по Альянсу в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Р. Кароблис.

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Новости мира, Литва, ПВО, Прибалтика, Пэтриот, Россия, США.
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