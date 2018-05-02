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Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости мира: Профсоюзы заявили, что число мирных участников марша составило около 55 тысяч человек, полиция, соответственно, насчитала около 20 тысяч.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности. Об этом сказано на Twitter-аккаунте президента Франции.
“Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Мы сделаем все для того, чтобы инициаторы были найдены и привлечены к ответственности за свои действия”, - отметил в сообщении политик.
Как сообщалось ранее, полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.
Telegraf.com.ua