Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности. Об этом сказано на Twitter-аккаунте президента Франции.

“Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Мы сделаем все для того, чтобы инициаторы были найдены и привлечены к ответственности за свои действия”, - отметил в сообщении политик.

Как сообщалось ранее, полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.