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Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах

Эммануэль Макрон
04:59 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Профсоюзы заявили, что число мирных участников марша составило около 55 тысяч человек, полиция, соответственно, насчитала около 20 тысяч.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности. Об этом сказано на Twitter-аккаунте президента Франции.

“Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Мы сделаем все для того, чтобы инициаторы были найдены и привлечены к ответственности за свои действия”, - отметил в сообщении политик.

Как сообщалось ранее, полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов. 

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Новости мира, Париж, Протесты, Франция, Эмманюэль Макрон.
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