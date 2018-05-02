За несколько часов в Дании уволились два министра

Двое министров в правительстве Дании ушли в отставку в течение нескольких часов во вторник.

Об этом сообщает The Local.

Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Эсбен Ланде Ларсен заявили, что откажутся от своих должностей и покинут датскую политику.

Пинд заявил, что оставляет политику из-за "расход на нее огромного количества энергии".

Министерская карьера Ларсена была довольно противоречивой, а в прошлом году он едва не был уволен из-за скандала с квотами на вылов рыбы, когда его заявления вызвали сомнения в достаточной квалификации.

Премьер-министр Дании подтвердил отставку двух министров и сообщил, что сегодня представит новых кандидатов.