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За несколько часов в Дании уволились два министра

Флаг Дании
14:39 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: pixabay

Новости мира: В Дании в один день подали в отставку сразу два министра: сегодня будут представлены новые кандидаты.

Двое министров в правительстве Дании ушли в отставку в течение нескольких часов во вторник.

Об этом сообщает The Local.

Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Эсбен Ланде Ларсен заявили, что откажутся от своих должностей и покинут датскую политику.

Пинд заявил, что оставляет политику из-за "расход на нее огромного количества энергии".

Министерская карьера Ларсена была довольно противоречивой, а в прошлом году он едва не был уволен из-за скандала с квотами на вылов рыбы, когда его заявления вызвали сомнения в достаточной квалификации.

Премьер-министр Дании подтвердил отставку двух министров и сообщил, что сегодня представит новых кандидатов.

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Новости мира, Дания, Отставка министров, Правительство Дании.
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