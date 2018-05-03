Экс-главу МВД Румынии будут судить за смерть сотрудника полиции
Новости мира: В Румынии в отношении бывшего вице-премьера Габриэля Опря направлено в суд уголовное дело по обвинению в убийстве по неосторожности.
Следователи румынского Национального управления по борьбе с коррупцией направили в суд уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера, экс-министра внутренних дел Габриэля Опря, обвиняемого в убийстве по неосторожности.
Согласно материалам следствия в 2015 году при сопровождении служебного автомобиля, в котором находился вице-премьер, исполнявший на тот момент и обязанности министра внутренних дел Габриэль Опря, погиб полицейский из состава эскорта Богдан Джиджинэ.
Пашинян призвал своих сторонников прекратить протесты в Армении
Смерть полицейского наступила в результате ДТП, а сама авария произошла из-за халатности руководства фирмы, осуществлявшей ремонт дорожного полотна и неверно установившей дорожные знаки-предупреждения о проведении ремонтных работ.
Следователи представили также доказательства того, что бывший министр внутренних дел в нарушение действующего законодательства распорядился, чтобы его автомобиль постоянно сопровождал полицейский экспорт.